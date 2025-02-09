Украинское правительство перераспределило средства так, чтобы 15 миллиардов гривен ушло на компенсацию расходов на жилье для переселенцев.

Как говорится на портале "Дия", если у переселенца нет сертификата есть Восстановление, алгоритм действий для получения компенсации за жилье выглядит следующим образом: зарегистрировать информацию о разрушенном имуществе через портал или приложение "Дия"; подать заявку на компенсацию; дождаться вывода комиссии о состоянии жилья в течение 30 дней.

В то же время, если лицо имеет сертификат есть восстановление, но еще не бронировало средства, то процесс выглядит так: нужно подать заявку на бронирование через "Дия" или через ЦНАП; ждать доказательства наличия средств; в течение 30 дней следует прекратить право собственности на разрушенное имущество и заключить сделку купли-продажи нового жилья через нотариуса.

Если бронирование уже подтверждено, после получения уведомления необходимо оформить право собственности на новый дом, потратив забронированные средства. В случае, если переселенец не успевает сделать это в пределах 30 дней, можно повторно подать заявку на бронирование средств.

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