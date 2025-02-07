Сотрудники Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в отношении командира воинской части в Кировоградской области.

Как сообщили в ДБР, из-за их халатности государственный бюджет понес убытки почти на 12 миллионов гривен. Обвинительный акт уже передан в суд.

В ходе тендера на закупку топливных резервуаров, проводимую военной частью, три участника подали свои предложения. Победителем была выбрана частная компания с наименьшей ценой. Однако после заключения договора поставщики намеренно завысили стоимость продукции, а должностное лицо части не обратило внимание на изменение суммы в документах. В результате государству был нанесен ущерб на сумму почти 12 миллионов гривен.

Командир воинской части обвиняется в небрежном отношении к исполнению обязанностей, что повлекло значительные негативные последствия во время военного положения (ч. 4 ст. 425 УК Украины).

Сейчас принимаются меры по возмещению нанесенного ущерба. По санкции статьи, обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет. Процессуальное руководство по делу осуществляет специализированная Кировоградская прокуратура в сфере обороны Южного региона.

Напомним еще об одном преступлении, которое раскрыли в ДБР. По материалам расследования работников Государственного бюро расследований суд признал виновным в коллаборационизме бывшего заведующего одним из секторов Государственного предприятия «Купьянское лесное хозяйство».

После захвата Купянска российскими войсками в 2022 году, мужчина согласился возглавить так называемый «оккупационный лесхоз». Он организовывал работу работников, чтобы обеспечить русским военным древесину для укрепления блиндажей и других фортификационных сооружений. После освобождения Купянский предатель скрылся в одном из сел Харьковского района, где пытался скрыться от правосудия.

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