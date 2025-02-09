Украинцы могут подать заявление на возврат денег, если они по ошибке или излишне уплатили налоговые обязательства и пени.

Подать заявление на возврат денег можно через электронный кабинет Государственной налоговой службы Украины.

Как объясняют в ГНС, для этого вам сначала нужно зайти в Электронный кабинет ГНС через официальный портал налоговой службы. Далее следует пройти электронную идентификацию с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), через портал id.gov.ua (MobileID, BankID) или с помощью Действие. Подпись или "Облачной" КЭП.

После идентификации необходимо перейти в раздел "Ввод отчетности", где можно создать заявление о возврате переплаченных средств. Для этого необходимо выбрать форму J/F 1302002 и заполнить все обязательные поля. Система автоматически подтягивает регистрационные данные налогоплательщика. Если это необходимо, следует прикрепить платежные документы, подтверждающие переплату. Это можно сделать во вкладке "Приложения", выбрав опцию "Добавить документ произвольного формата" (F/J 1360102). При заполнении следует указать дату платежа и реквизиты документа.

После заполнения и прикрепления документов следует подать заявление в территориальный орган ГНС по месту учета. Если у вас есть дополнительные вопросы по процедуре возврата, Государственная налоговая служба предоставляет консультации через Контакт-центр по номеру 0 800 501 007.