Отказ в льготном проезде это нарушает закон, и стоит отстаивать свои права.

В Украине участники боевых действий ( УБД ) имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте, но иногда перевозчики отказываются в этом льготном праве.

На сайте "Армия Информ" разъяснили , могут ли отказаться от УБД на проезде общественным транспортом в 2025 году.

Какими видами транспорта могут бесплатно пользоваться участники боевых действий

Согласно Закону Украины "О статусе ветеранов войны", УБД имеют право на бесплатный проезд во всех видах городского транспорта, автобусах городских и междугородных маршрутов, а также на железнодорожном и водном транспорте. Для этого достаточно удостоверения участника боевых действий или электронного билета, если используются автоматизированные системы.

Если отказали в льготном проезде, это нарушает закон и стоит отстаивать свои права.

Что делать в случае отказа в льготном проезде

В случае отказа в свободном проезде следует:

Сохранить билет.

Зафиксируйте контакты свидетелей.

Записать номер транспорта, время и маршрут.

Узнайте данные перевозчика (обычно у водителя).

Подать заявление о нарушении прав в: Национальную полицию, Укртрансбезопасность, Орган местного самоуправления.

К заявлению добавить копии удостоверения УБД и билета.

За незаконный отказ в льготном проезде предусмотрен штраф водителям и предпринимателям - 50 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

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