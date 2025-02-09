В прошлом году в законодательстве Украины появились изменения военного учета аспирантов во время мобилизации в Украине.

Таким образом стало известно, что не все апитанты смогут получить отсрочку и их могут призывать к службе в 2025 году.

В 2025 году дневная форма обучения на аспирантуре будет предусматривать только бюджетные места. на заочной и вечерней форме учиться можно по контракту.

Отсрочку от мобилизации в Украине могут получить только те аспиранты, которые выбрали дневную форму, у заочников и контрактников такой возможности не будет.

Новые правила не касаются тех аспирантов, которые уже получают образование.

"Как и в прошлом году, вступление в аспирантуру на дневную форму будет только по государственному заказу, контракт будет только на заочную или вечернюю форму. Кстати, этот вопрос принципиален – обусловлен не только потребностью борьбы с лицами, использующими аспирантуру не по назначению", – сообщил заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий.

Если аспирант подлежит всем условиям и получает отсрочку, она будет действовать в течение периода обучения.

Когда отсрочка для аспирантов бездействует и кого будут призывать в службу в 2025 году:

Есть исключения, когда аспиранта призвать в службу досрочно, в частности, по личному заявлению.

Отсрочка не действует, если аспирант получает военную или схожую с нацбезопасностью профессию.

Третье исключение – оперативные отправления мобилизованных, аспирантов дневной формы могут призвать во время мобилизации.

Источник: 24tv.ua.

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