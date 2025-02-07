Инцидент произошел в селе Бобрик Броварского района, где 34-летний российский военный незаконно проник на территорию частного домовладения и запугивал людей.

В Киевской области полицейские сообщили о подозрении российскому военному , который угрожал гражданским убийством, чтобы завладеть их имуществом.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области.

Правоохранители установили личность еще одного военного преступника, участвовавшего в преступных действиях во время оккупации Броварского района.

Согласно информации правоохранителей, с 8 по 31 марта 2022 года российский военный, офицер гаубическо-артиллерийской дивизии 30 ОМСБР Центрального военного округа РФ, во время оккупации совершил серьезные нарушения законов и обычаев войны. Также он жестоко обращался с местными жителями.

Инцидент произошел в селе Бобрик Броварского района, где 34-летний российский военный незаконно проник на территорию частного домовладения, запугивал местных жителей и неоднократно угрожал им оружием, требуя передать свое имущество.

По факту жестокого обращения с гражданскими правоохранителями сообщили о подозрении российскому военному.

Также Politeka писала о том, что в Харькове суд рассматривал дело военнообязанного, уклонившегося от мобилизации, объясняя свое решение религиозными убеждениями. Он не хотел служить на посту повара, объясняя это тем, что там тоже воюют.

Последние новости Украины:

"Хочу его обнять": маленький сын два года ждет отца из русского плена

Мужчина показал полиции фальшивое удостоверение по ТЦК: суд назначил наказание

Мужчина отказался от мобилизации, считая ТЦК незаконными: суд разобрался с этим вопросом