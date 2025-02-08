Древесина является бытовыми отходами, владельцами которых могут быть физические и юридические лица или территориальные общины.

После работ коммунальщиков на обочинах, в парках или дворах часто остаются груды обрезанных веток и спиленных деревьев , и эти остатки часто воспринимаются как бесплатный материал, который можно забрать для собственных нужд.

Однако, разрешены ли такие действия, указано в Законе Украины "Об управлении отходами" .

Согласно Закону Украины "Об управлении отходами", древесина является бытовыми отходами, владельцами которых могут быть физические и юридические лица или территориальные общины. По приказу Минстроя, спиленная древесина должна быть учтена в учете, использоваться для нужд соответствующих учреждений или продаваться по рыночным ценам, а средства идут на финансирование коммунального хозяйства.

Можно ли унести древесину на дрова?

Согласно действующему законодательству, зеленые насаждения являются коммунальной собственностью, а ветки после обрезки остаются на балансе коммунальных предприятий. Закон не содержит прямых запретов на сбор таких остатков, поэтому граждане могут забирать ветки, если местные власти не установили другие правила.

Однако, если ветки оставлены для дальнейшего использования или вывоза коммунальщиками, его исчезновение может быть расценено как причинение материального ущерба. Поэтому, чтобы избежать недоразумения со стражами порядка, лучше предварительно получить разрешение от местных властей.

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