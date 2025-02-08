Украинцам рассказали, как заказать услугу деньги в долг в "Киевстар", который доступен не только в Украине, но и в роуминге.

Оператор Киевстар разработал сервис "Экстра деньги", доступный не только в Украине, но и в роуминге.

В рамках услуги Киевстар деньги в долг можно получить бонусные средства для общения по мобильной связи.

Заказ услуги деньги в долг – бесплатный, не придется переплачивать даже в роуминге.

Получить на счет Киевстар можно 125, 175, 225, 300 гривен.

Чтобы заказать деньги в долг на Киевстар, наберите *117*1#.

Можно выбирать размер долга, если нужно заказать 15 грн, то нужно ввести код *117*15#.

Меняя цифру после второй звездочки на 25, 40, 55, 75, 100, 150, 250 грн, удастся получить необходимый объем денег.

Услуга деньги в долг не требует дополнительных настроек в телефоне.

Пополнение бонусного счета на Киевстар состоится через несколько секунд после заказа услуги "Экстра деньги".

Вернуть деньги Киевстар легко – они будут автоматически сняты после пополнения счета.

Если необходимые средства отсутствуют – будет снятие по частям до тех пор, пока кредит перед оператором не будет погашен, повторно заказать услугу не получится.

Проверка статуса задолженности Киевстар – *117*2#. Результат сразу будет отправлен на смартфон.

Чтобы подключить "Авто экстра деньги" Киевстар, введите *117*7#.

Для отключения услуги наберите Ussd запрос - *117*8 # или позвоните по номеру 477*117*.

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