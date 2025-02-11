Часто пары расстаются из-за трудностей в совместной жизни или по другим причинам, и между ними возникают конфликты по разделу имущества.
Адвокат Марьян Сащук рассказал , как в 2025 году избежать проблем с разделом имущества.
Что не подлежит разделу
В соответствии с законом большинство активов, приобретенных во время брака, являются общей собственностью и делятся поровну. Но есть имущество, принадлежащее только одному из супругов и не подлежащее разделу:
Страховые выплаты.
Приватизированное жилье.
Имущество, приобретенное в брак.
Приватизированы земельные участки.
Награды и премии за личные достижения.
Подарки или наследство, полученные в браке.
Имущество, приобретенное на личные средства во время брака.
Личные вещи, в частности, драгоценности.
Имущество, принадлежавшее одному из супругов в брак или приобретенное за его личные средства, не подлежит разделу. Однако иногда бывшие партнеры пытаются обжаловать это.
Как защитить свое имущество от раздела
Брачный договор . Это самое лучшее решение для молодых семей. В договоре можно четко отметить, что имущество принадлежит тому, кто его приобрел, и удостоверить это нотариально.
Договор дарения . Имущество, полученное в дар, не подлежит разделу. Однако такой договор можно обжаловать, если одна из сторон докажет его фиктивность в суде.
Оформление на третье лицо . Зарегистрировать имущество на родственника или доверенное лицо. В этом случае имущество не будет подлежать разделу при разводе.
Последние новости Украины:
Размер пенсии при минимальной зарплате: в ПФУ раскрыли, на что могут рассчитывать украинцы
Солдат приговорен к 7 годам тюрьмы: детали дела во Львовской области
Мужу ошибочно пришли деньги и он решил их не возвращать: это закончилось в суде