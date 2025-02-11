Большинство активов, приобретенных во время брака, являются общей собственностью и делятся поровну, но есть исключения.

Часто пары расстаются из-за трудностей в совместной жизни или по другим причинам, и между ними возникают конфликты по разделу имущества.

Адвокат Марьян Сащук рассказал , как в 2025 году избежать проблем с разделом имущества.

Что не подлежит разделу

В соответствии с законом большинство активов, приобретенных во время брака, являются общей собственностью и делятся поровну. Но есть имущество, принадлежащее только одному из супругов и не подлежащее разделу:

Страховые выплаты.

Приватизированное жилье.

Имущество, приобретенное в брак.

Приватизированы земельные участки.

Награды и премии за личные достижения.

Подарки или наследство, полученные в браке.

Имущество, приобретенное на личные средства во время брака.

Личные вещи, в частности, драгоценности.

Имущество, принадлежавшее одному из супругов в брак или приобретенное за его личные средства, не подлежит разделу. Однако иногда бывшие партнеры пытаются обжаловать это.

Как защитить свое имущество от раздела

Брачный договор . Это самое лучшее решение для молодых семей. В договоре можно четко отметить, что имущество принадлежит тому, кто его приобрел, и удостоверить это нотариально.

Договор дарения . Имущество, полученное в дар, не подлежит разделу. Однако такой договор можно обжаловать, если одна из сторон докажет его фиктивность в суде.

Оформление на третье лицо . Зарегистрировать имущество на родственника или доверенное лицо. В этом случае имущество не будет подлежать разделу при разводе.

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