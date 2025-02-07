Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал, как приготовить вкусные и полезные банановые оладьи без сахара и глютена для завтрака.
Есть один маленький секрет: чтобы бананы лучше раскрыли свой вкус и аромат, их можно предварительно заморозить и использовать для приготовления оладий размороженные.
Чтобы приготовить вкусные и полезные банановые оладьи без сахара и глютена, судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет следующие ингредиенты:
- бананы – 2 шт.
- яйцо – 1 большое
- овсяная мука (перебиваем овсянку блендером) – 30 г
- шоколадный протеин – 30 г (если нет, можно просто добавить больше овсяной муки)
- разрыхлитель - 3 г
- корица – на кончике ножа
Судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский добавил, что также можно попробовать готовить такие оладьи без добавления яйца, вместо него можно добавить немного больше протеина или овсяной муки.
В миске вилкой разминаем банан, добавляем яйцо, овсяную муку, шоколадный протеин, разрыхлитель и корицу и все хорошо перемешиваем.
На разогретую сковороду с небольшим количеством растительного масла (судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский особенно советует попробовать кокосовое) ложкой выкладываем тесто и жарим оладьи на малом огне с обеих сторон до готовности, достаточно буквально по две минуты.
Подавать такие оладьи можно с медом, креновым сиропом, йогуртом, вареньем или, как судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский, с вишнями. Берем 100 г замороженных вишен, 1 ч.л. меда и 2 г крахмала, смешиваем все, доводим до кипения и провариваем одну минуту.
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