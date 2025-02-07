Если вы ищете идею для вкусного и полезного завтрака, приготовьте оладьи по рецепту судьи кулинарного проекта "Мастер Шеф" Владимира Ярославского.

Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал, как приготовить вкусные и полезные банановые оладьи без сахара и глютена для завтрака.

Есть один маленький секрет: чтобы бананы лучше раскрыли свой вкус и аромат, их можно предварительно заморозить и использовать для приготовления оладий размороженные.

Чтобы приготовить вкусные и полезные банановые оладьи без сахара и глютена, судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет следующие ингредиенты:

бананы – 2 шт.

яйцо – 1 большое

овсяная мука (перебиваем овсянку блендером) – 30 г

шоколадный протеин – 30 г (если нет, можно просто добавить больше овсяной муки)

разрыхлитель - 3 г

корица – на кончике ножа

Судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский добавил, что также можно попробовать готовить такие оладьи без добавления яйца, вместо него можно добавить немного больше протеина или овсяной муки.

В миске вилкой разминаем банан, добавляем яйцо, овсяную муку, шоколадный протеин, разрыхлитель и корицу и все хорошо перемешиваем.

На разогретую сковороду с небольшим количеством растительного масла (судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский особенно советует попробовать кокосовое) ложкой выкладываем тесто и жарим оладьи на малом огне с обеих сторон до готовности, достаточно буквально по две минуты.

Подавать такие оладьи можно с медом, креновым сиропом, йогуртом, вареньем или, как судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский, с вишнями. Берем 100 г замороженных вишен, 1 ч.л. меда и 2 г крахмала, смешиваем все, доводим до кипения и провариваем одну минуту.

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