Украинцы после проверок газовых счетчиков получают счета на значительные суммы доплат за потребленный газ, иногда достигающих сотен тысяч гривен.

Только в 2025 году в реестре судебных решений зафиксировано около 40 исков газоснабжающих компаний против потребителей, отказавшихся платить доначисленные суммы.

В большинстве случаев суды становятся на сторону поставщиков и обязывают украинцев производить доплаты.

Размеры таких начислений впечатляют. Самая большая доплата, которую через суд взыскали в январе, составляет 403 996 грн. Один из показательных случаев произошел в Харькове (дело №646/7966/24), где местный филиал "Газораспределительных сетей" доначислил потребителю 18,4 тыс. грн только из-за поврежденной пломбы на счетчике.

Несмотря на то, что экспертиза не установила фактов вмешательства в работу прибора или умышленного повреждения пломбы, суд удовлетворил иск компании. В обосновании решения отмечено, что отсутствие пломбы создает возможность для манипуляций со счетчиком. Кроме того, ответчик не оспаривал действия поставщика на этапе комиссионного рассмотрения, что также стало аргументом в пользу истца.

На основании судебной практики и положений Кодекса газораспределительных сетей можно выделить основные причины доначислений:

повреждена или отсутствует пломба;

нарушение целостности счетчика;

нелегальное подключение к газоснабжению.

Кроме того, дополнительные начисления возможны, если потребитель самостоятельно установит новый газовый прибор или возобновит подачу газа после отключения за долги.

Наиболее частой причиной конфликтов являются именно пломбы. Их лучше не касаться, а в случае повреждения сразу обратиться к поставщику. Известны случаи, когда потребители пытались самостоятельно "отремонтировать" пломбу, например, приклеить ее обратно, что лишь усугубляло ситуацию.

Рекордное доначисление почти в 404 тыс. грн суд обязал уплатить клиента "Полтавагаз". В материалах дела отмечено, что мужчина самостоятельно провел дополнительный газопровод, подключив его вне счетчика. Факт нарушения зафиксирован на видео, после чего компания обратилась в суд.

В некоторых случаях есть возможность избежать уплаты доначисленных сумм. Если акт о нарушении составлен с процессуальными ошибками, его можно оспорить в судебном порядке. Однако для этого потребителю придется доказать свою правоту.

Источник: OBOZ.UA.

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