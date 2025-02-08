Муж пояснил, что теперь его мать постоянно сталкивается с неудобствами при расчете старым пластиком.

Государственный ПриватБанк сейчас испытывает трудности с выпуском новых банковских карт, поэтому клиентам рекомендуют и дальше использовать старые карты, даже если их срок действия завершился.

О ситуации стало известно из жалобы, опубликованной на портале "Минфин", где пользователи оставляют отзывы о работе финансовых учреждений.

По словам одного из клиентов ПриватБанка, его мать, обслуживаемая в ПриватБанке, столкнулась с проблемой: по истечении срока действия карты она обратилась в отделение для ее перевыпуска, но получила отказ из-за отсутствия пластиковых носителей. Женщине же посоветовали продолжать пользоваться старой карточкой.

"Моя мать является клиентом банка. У нее истек срок действия карты. Она обратилась в ближайший филиал, чтобы перевыпустить карту, где ей сказали, что в связи с отсутствием пластика не перевыпустят карту и она может и дальше пользоваться нынешней картой, потому что военное положение и т.д.", - отметил автор отзыва.

При этом клиент ПриватБанка жалуется на неудобства, с которыми сталкивается его мать при расчетах: каждый кассир отмечает завершенный срок действия, а сам платеж проходит с задержкой.

ПриватБанк пока не прокомментировал ситуацию. Известно, что ПриватБанк уже неоднократно продлевал действие карточек, срок которых истек после 24 февраля 2022 года. Они остаются в силе для большинства сделок, в том числе для расчетов в магазинах. В то же время проблемы могут возникать при оплате на зарубежных сайтах и ​​подключении карты к сервисам с регулярной подпиской, поскольку некоторые платформы не принимают такие пролонгированные карты.

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