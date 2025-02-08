Представители крупных торговых сетей отмечают, что рост цен отрицательно сказывается на покупательной способности, но в то же время стимулирует спрос.

Основными факторами, влияющими на стоимость продуктов, остаются курс валют, погодные условия, логистика и сезонность.

Об этом сообщили представители крупных торговых сетей в комментарии СМИ .

Какие товары подорожают больше всего?

Овощи – цены на картофель, морковь и свеклу уже существенно выросли в начале 2025 года.

– цены на картофель, морковь и свеклу уже существенно выросли в начале 2025 года. Молочные продукты – удорожание молока, сметаны и масла связано с повышением себестоимости производства.

– удорожание молока, сметаны и масла связано с повышением себестоимости производства. Алкоголь – особенно растет в цене водка, долгое время удерживавшая стабильную стоимость, но теперь дорожающая из-за повышения цен на сырье и электроэнергию. Стоимость винно-коньячной продукции за последние месяцы выросла на 50% .

– особенно растет в цене водка, долгое время удерживавшая стабильную стоимость, но теперь дорожающая из-за повышения цен на сырье и электроэнергию. Стоимость винно-коньячной продукции за последние месяцы выросла . Кофе, какао, соки – прогнозируется рост цен на вишневый, яблочный и апельсиновый соки.

Почему дорожают продукты?

Валютный курс – большинство импортных товаров, в том числе кофе и какао, напрямую зависят от колебаний гривны.

– большинство импортных товаров, в том числе кофе и какао, напрямую зависят от колебаний гривны. Погодные условия – неурожай или неблагоприятная погода влияют на цену овощей, фруктов и зерновых.

– неурожай или неблагоприятная погода влияют на цену овощей, фруктов и зерновых. Логистика – расходы на транспортировку растут из-за энергетической ситуации в стране.

– расходы на транспортировку растут из-за энергетической ситуации в стране. Сезонность – зимой традиционно дорожают мясо, молочная продукция и овощи из-за увеличения затрат на их производство.

В торговых сетях отмечают, что рост цен сказывается на покупательной способности граждан. В то же время это стимулирует спрос – люди пытаются покупать продукты вперед, опасаясь дальнейшего удорожания.

"На большинство продуктов цены пока остаются на текущем уровне, однако дальнейшее подорожание не исключено. Оно будет зависеть от погодных условий, логистических расходов, общей ситуации в стране и энергетического состояния", – сообщают в сетях супермаркетов.

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