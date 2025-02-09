Цены на овощи в Украине не останутся стабильными, в феврале 2025 года стоимость некоторых популярных продуктов снова вырастет.

На удорожание некоторых овощей в Украине повлияют объемы поставок, сложности хранения, расходы на транспортировку и рост тарифов на энергоносители.

Об этом для 24 канала рассказала эксперт Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Инна Сало. Она добавила, что все эти факторы создают дополнительную нагрузку на производителей, что приводит к удорожанию продукции.

В частности, цены на овощи борщового набора уже показали рост в январе 2025 по сравнению с концом декабря 2024-го. Капуста подорожала на 10,7%, до 48,35 грн за килограмм, морковь – на 13,1%, до 36,50 грн, а свекла – на 12,5%, до 24,60 грн. Цена на лук также выросла, но меньше – на 0,5%, до 17,35 грн за килограмм. Несмотря на это, картофель остался на стабильном уровне – 34,70 грн за килограмм.

Инна Сало говорит, что в феврале ожидается дальнейший рост цен на некоторые овощи до 5%. В частности, белокочанная капуста может подорожать до 50 грн за килограмм (+3,4%), а морковь — до 37 грн (+1,4%). В то же время, цена на лук репчатый практически не изменится — до 18 грн за килограмм. Как пояснила эксперт Национального научного центра "Институт аграрной экономики", причиной роста цен является потеря качественных показателей, преимущественно связанных со сложностями хранения.

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