Ограничительные коэффициенты будут применяться к пенсиям, назначенным по определенным законам.

В Украине вступили в силу новые правила ограничения пенсионных выплат, теперь для отдельных категорий пенсионеров будут применяться специальные коэффициенты, которые уменьшат размер их выплат.

Об этом сообщили в ПФУ.

В частности, если пенсия превышает 23 610 гривен (это более 10 минимальных пенсий), к ней будут применены понижательные коэффициенты.

По решению Кабинета Министров, новые правила распространяются на представителей специальных категорий, в частности: таможенников, госслужащих, прокуроров, народных депутатов, членов правительства, дипломатов, научных работников, журналистов, получающих государственную поддержку, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы, военных и некоторых других категорий.

Эти изменения не касаются обычных пенсионеров, получающих пенсии по общему законодательству.

Коэффициенты ограничения пенсионных выплат введены в соответствии с законом "О Государственном бюджете Украины на 2025 год" и касаются пенсий, назначенных по специальным законам, в частности:

Таможенным кодексом Украины,

законами "О прокуратуре", "О статусе народного депутата Украины", "О государственной службе", "О дипломатической службе" и другими нормативными актами.

Пенсионный фонд Украины пояснил, что эти изменения направлены на урегулирование пенсионных выплат и справедливость в их распределении.

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