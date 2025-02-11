Украинцы, которые достигают пенсионного возраста, часто задаются вопросом, какие выплаты им лучше выбрать: по возрасту или за выслугу лет.

Пенсионеры могут выбрать более выгодный вариант выплат, если будут понимать, как рассчитывается размер обеих пенсий .

Как пишет издание "На пенсии", с 2017 года пенсии за выслугу лет для большинства профессий были отменены. Однако для некоторых категорий работников, в частности, для тех, кто имеет специфический стаж работы, это право осталось. Определение конкретных условий и норм для пенсии за выслугу лет теперь регулируется Законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Согласно законодательству, работники, имеющие необходимый стаж, определенный Кабинетом Министров, могут претендовать на пенсию за выслугу лет. Расчет пенсии за выслугу лет производится, учитывая среднюю заработную плату в Украине за три года, предшествующие году обращения за назначением пенсии. К примеру, для пенсий, назначенных в 2024 году, используется средняя зарплата за 2021-2023 годы, которая составляет 13 559,41 грн.

Для пенсий, назначенных до 2018 года, применяется средняя зарплата за 2014-2016 годы (3764,40 грн). Эти данные были обновлены в 2017 году, чтобы осовременить уже назначенные пенсии. Затем, из года в год, сумма индексировалась и на 1 марта 2024 составляет 7 994,47 грн.

Если лицо решает перейти с пенсии по возрасту на пенсию за выслугу лет, важно учесть, что эти два вида пенсии исчисляются по одинаковой формуле. Однако при таком переводе не применяются новые данные о средней зарплате за предыдущие три года, поскольку это не считается первоначальным назначением пенсии. То есть пенсия за выслугу лет будет начисляться на основе зарплаты, которая использовалась при первоначальном начислении пенсии по возрасту.

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