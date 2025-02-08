Украинцы жалуются, что не всегда успевают своевременно реагировать на обновление этого перечня и принимать соответствующие меры, поэтому их штрафы несколько пугают.

Национальный банк Украины (НБУ) значительно усилил ответственность для банков, не выполняющих ограничения в отношении лиц и компаний, попавших под санкции.

Документ был официально опубликован 3 февраля, постановление вступило в силу на следующий день, 4 февраля. Теперь максимальный штраф за такие нарушения вырос в 100 раз – с 0,01% до 1% уставного капитала банка.

Это предусмотрено постановлением НБУ №9 от 1 февраля, которое официально опубликовано 3 февраля и вступило в силу 4 февраля.

Согласно обновленным правилам, штраф за неисполнение или ненадлежащее исполнение требований санкционного законодательства может достигать 1% уставного капитала банка. Например:

Для "ПриватБанка", чей уставный капитал составляет 206 млрд грн, максимальный штраф может достигать 2,06 млрд грн .

. Для банков с минимальным уставным капиталом в 200 млн грн санкции могут составлять до 2 млн грн .

НБУ неоднократно критиковал банки за несвоевременное выполнение ограничений в отношении подсанкционных лиц. Финансовые учреждения должны блокировать счета компаний и граждан из санкционных списков, но жалуются на частые обновления этих списков и сложность оперативного реагирования.

Регулятор настаивает, что банки должны сверять свои базы с актуальным перечнем санкционных лиц почти каждый час. К примеру, 9 декабря 2024 года НБУ обязал банки проверять клиентов в санкционных списках в течение 10 секунд во время обработки денежных переводов.

Кроме увеличения штрафов за нарушение санкционного законодательства, НБУ также расширил основания для применения максимального штрафа в 135,15 млн. грн . Теперь такие санкции могут налагаться не только за рисковую деятельность и нарушение финмониторинга, но и за невыполнение предписаний регулятора после проверок.

Таким образом, банки вынуждены будут еще более тщательно проверять транзакции клиентов и усилить меры финансового мониторинга.

Последние новости Украины:

Украинцы могут отменить обмен долларов и вернуть средства: в НБУ раскрыли, как это сделать.

Курс валют и размер зарплат: появились прогнозы на 2025 год, что ждет украинцев.

Украина присоединится к зоне платежей в евро: в НБУ сообщили, что это означает и заменят ли гривну валютой ЕС.