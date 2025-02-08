Александр, боец ​​из Житомирской области, присоединился к армии с мыслью, что не проживет и трех дней на войне. Но вот уже третий год он продолжает служить.

Историю военнослужащего опубликовали на Facebook -странице 100 отдельной механизированной бригады Сухопутных войск ВСУ.

Александр за время службы в армии принял важное правило: "В любой непредсказуемой ситуации - импровизируй". Он объясняет это тем, что каждый выезд военных на передовую имеет свои особенности, а обстоятельства всегда изменяются.

С начала полномасштабной войны Александр находится на фронте. Два года он служил в 1-й бригаде специального назначения имени Ивана Богуна. Сначала работал во рту охраны, а позже стал пехотинцем. Теперь он - командир пушки "Богдана" самоходного артиллерийского дивизиона. Александр отмечает, что в работе артиллеристов много сложных моментов, которые нужно учитывать.

"Враг ведет против нас активную контрбатарейную борьбу, поэтому стараемся быть мобильными и хорошо маскироваться, а иначе "сожгут" позицию и жди прилета", - рассказывает боец.

Командир артиллерийского дивизиона отмечает, что основная цель украинских бойцов — уничтожать врага, где бы он ни был. И он готов продолжать это до нашей победы.

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