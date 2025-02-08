Женщина обратилась в суд с требованием взыскать с перевозчика 198 тысяч гривен моральной компенсации и 20 тысяч гривен на правовую помощь.

Во Львове суд обязал перевозчика выплатить компенсацию пассажирке, получившей травму в результате резкого торможения автобуса.

Об этом говорится в приговоре суда .

Как следует из материалов судебного разбирательства, событие произошло 5 апреля 2024 в маршрутном автобусе №8А, который курсирует между центром Львова и Брюховичами. Истица утверждала, что во время поездки водитель внезапно затормозил, в результате чего она упала в салоне и получила серьезные повреждения. Женщину госпитализировали, а затем судебно-медицинская экспертиза подтвердила у нее перелом обеих костей правой голени и значительные гематомы.

После инцидента правоохранители открыли уголовное производство по факту ДТП, однако вскоре закрыли его, придя к выводу, что в действиях водителя не было уголовного преступления. Не согласившись с таким развитием событий, потерпевшая обратилась в суд с требованием взыскать с перевозчика 198 тысяч гривен моральной компенсации и 20 тысяч гривен на правовую помощь.

Позиция сторон

Перевозчик настаивал на отклонении иска, указывая на отсутствие достаточных доказательств вины водителя. Кроме того, в компании предполагали, что падение могло произойти по неосторожности пассажирки, в частности из-за того, что она, возможно, не держалась за поручни.

Решение суда

Шевченковский районный суд Львова установил, что автобус относится к категории источников повышенной опасности, а значит, перевозчик несет ответственность за ущерб, причиненный пассажиру, независимо от вины водителя. Суд принял решение частично удовлетворить иск, обязав перевозчика выплатить потерпевшей 25 тысяч гривен моральной компенсации и 3 тысяч гривен расходов на правовую помощь.

Решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке.

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