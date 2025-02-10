Пятерым членам организованной группы объявлено подозрение в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенном повторно в условиях военного положения.

Сотрудники Государственного бюро расследований (ДБР) сообщили о подозрении должностным лицам Квартирно-эксплуатационного отдела Луганска, входящему в состав системы сил логистики ВСУ, а также их сообщникам.

Об этом сообщили в ДБР. Злоумышленники завладели более 101 млн гривен при закупках топливной древесины для нужд ВСУ.

Организатором схемы стал бывший руководитель КЭВ Луганск. Он привлек к преступной деятельности двух действующих сотрудников этого подразделения, которое сейчас базируется в Днепре, бывшем работнике КЭВ и частном предпринимателе. Участники схемы организовали приобретение топливной древесины по завышенным ценам без проведения открытых торгов, заключая соглашения с косвенными поставщиками.

Закупки производились через физических лиц-предпринимателей, счета которых находились под полным контролем организаторов схемы. Всего стражи порядка зафиксировали 35 предпринимателей, чьи счета использовались для проведения незаконных операций.

Выявлено 47 случаев закупок по завышенным ценам, в результате которых государству нанесен ущерб на сумму более 101 млн грн. Оперативники провели 28 обысков, изъяли документы, компьютерную технику и мобильные телефоны.

Пятерым членам организованной группы объявлено подозрение в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенном повторно в условиях военного положения, в особо крупных размерах. Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Процессуальное руководство по делу осуществляет Специализированная прокуратура в области обороны Восточного региона.

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