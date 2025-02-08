Размер дополнительных начислений зависит от масштаба нарушения и может достигать нескольких тысяч гривен.

Украинские потребители природного газа могут получать уточненные счета на крупные суммы после судебных разбирательств.

Это происходит в случаях, когда газоснабжающая компания выявляет нарушения, такие как незаконное подключение или обход счетчика, и один из случаев описан в решении Полтавского районного суда.

Судебные решения по доначислениям

Согласно приговору, местный житель обязан уплатить почти 404 тыс. грн за доначисленный объем газа и 6 тыс. грн судебных расходов в пользу компании «Полтавагаз».

В ходе проверки специалисты компании обнаружили незаконный газопровод, подключенный в обход счетчика. Поскольку добровольно уплатить доначисленную сумму клиент отказался, дело было передано в суд. В своем решении суд указал, что наличие несанкционированного газопровода является подтверждением несанкционированного отбора газа.

Когда можно избежать уплаты доначисленной суммы

Размер дополнительных начислений зависит от масштаба возбуждения. Если нарушена пломба в квартире с газовой плитой, сумма доначислений может составлять несколько тысяч гривен. В случае незаконного подключения дома с газовым отоплением суммы могут достигать сотен тысяч гривен.

Впрочем, в определенных случаях потребители могут избежать уплаты доначисленных сумм. Это возможно, если суд сочтет оформление акта проверки ненадлежащим или с процессуальными нарушениями.

Статистика судебных исков

В 2025 году в реестре судебных решений зарегистрировано 40 дел по искам газоснабжающих компаний против потребителей, получивших доначисление и отказавшихся их уплачивать. В то же время, этот перечень не включает должников, которые просто не оплачивали потребленный газ без доначислений. В большинстве случаев суды становятся на сторону поставщиков и обязывают потребителей совершить соответствующие платежи.

Последние новости Украины:

В одном из украинских городов планируется ограничение теплоснабжения: известно, кому следует быть готовыми.

Тариф на воду повысили, но не для всех: кому придется платить по новой цене.

Украинцам озвучили тариф на электроэнергию с 1 марта: известно, сколько будет стоить 1 кВт*ч весной.