Украинские потребители природного газа могут получать уточненные счета на крупные суммы после судебных разбирательств.

Это происходит в случаях, когда газоснабжающая компания выявляет нарушения, такие как незаконное подключение или обход счетчика, и один из случаев описан в решении Полтавского районного суда.

Судебные решения по доначислениям

Согласно приговору, местный житель обязан уплатить почти 404 тыс. грн за доначисленный объем газа и 6 тыс. грн судебных расходов в пользу компании «Полтавагаз».

В ходе проверки специалисты компании обнаружили незаконный газопровод, подключенный в обход счетчика. Поскольку добровольно уплатить доначисленную сумму клиент отказался, дело было передано в суд. В своем решении суд указал, что наличие несанкционированного газопровода является подтверждением несанкционированного отбора газа.

тариф на газ, плита, газ

Когда можно избежать уплаты доначисленной суммы

Размер дополнительных начислений зависит от масштаба возбуждения. Если нарушена пломба в квартире с газовой плитой, сумма доначислений может составлять несколько тысяч гривен. В случае незаконного подключения дома с газовым отоплением суммы могут достигать сотен тысяч гривен.

Впрочем, в определенных случаях потребители могут избежать уплаты доначисленных сумм. Это возможно, если суд сочтет оформление акта проверки ненадлежащим или с процессуальными нарушениями.

деньги

Статистика судебных исков

В 2025 году в реестре судебных решений зарегистрировано 40 дел по искам газоснабжающих компаний против потребителей, получивших доначисление и отказавшихся их уплачивать. В то же время, этот перечень не включает должников, которые просто не оплачивали потребленный газ без доначислений. В большинстве случаев суды становятся на сторону поставщиков и обязывают потребителей совершить соответствующие платежи.

Последние новости Украины:

В одном из украинских городов планируется ограничение теплоснабжения: известно, кому следует быть готовыми.

Тариф на воду повысили, но не для всех: кому придется платить по новой цене.

Украинцам озвучили тариф на электроэнергию с 1 марта: известно, сколько будет стоить 1 кВт*ч весной.