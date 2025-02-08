Клиентам "Нафтогаз" объяснили, что у некоторых украинцев показания счетчиков теперь снимаются и передаются автоматически.

Некоторые украинцы больше не должны ежемесячно передавать показатели счетчиков – этот процесс теперь автоматизирован.

Об этом сообщили в Нафтогазе и уточнили, что нужно сделать, чтобы больше не передавать показатели счетчиков.

В прошлом году специалисты Нафтогаза Тепло внедрили новую систему учета электроэнергии, заменив старые приборы на смартсчетчики для 4,5 тысячи потребителей в таких городах, как Новояворовск и Новый Раздел.

Эта автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии (АСКОЭ) значительно упрощает управление энергопотреблением.

Клиентам компании объяснили, что жителям не нужно ежемесячно снимать и передавать показания. Теперь это происходит автоматически. Украинцам пообещали, что в 2025 году таких смартсчетчиков станет еще больше.

Подчеркнем, что автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии (АСКОЭ) – это инновационная технология, позволяющая в реальном времени получать данные о потреблении электроэнергии, повышая эффективность сетей, снижая потери и оперативно выявляя неисправности.

В многоквартирных домах установка АСКОЭ подразумевает замену обычных счетчиков на многофункциональные. Жителей заранее информируют о плановых работах, чтобы обеспечить доступ к приборам учета.

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