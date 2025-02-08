С одной стороны, эта надбавка касается всех видов пенсий, но с другой не всем пенсионерам ее выплачивают.

Украинцы, достигшие определенного возраста, могут получать доплаты к пенсии, однако не всем пенсионерам начисляется эта надбавка, и есть несколько нюансов, которые следует знать.

Об этом сообщило профильное издание Напенсии.

Пенсионеры в возрасте от 70 до 74 лет включают доплату к пенсии в размере до 300 гривен. В возрасте от 75 до 79 лет - до 456 гривен, а для лиц, которым исполнилось 80 лет и старше, доплата составляет до 570 гривен. Однако есть определенные условия.

С одной стороны, эта надбавка касается всех видов пенсий, но с другой — не для тех, чьи пенсии превышают 10340 гривен 35 копеек. Если пенсия больше этой суммы, доплату не начисляют. К примеру, если пенсия составляет 10 300 гривен, а пенсионер достиг 70 лет, ему доплатят только 40 гривен, чтобы достичь суммы 10 340 гривен. Это ограничение действует для всех категорий пенсий.

10 340 гривен – это средний размер зарплаты за 2020 год, определенный в постановлении. Эта сумма не изменялась с момента установки надбавок. Поэтому правильно говорить не о фиксированной доплате, а о доплате "до 300 гривен", ведь ее размер может быть меньше.

Прибавки начисляются с момента достижения соответствующего возраста. Если человеку, например, исполняется 70 лет в середине месяца, то в этом месяце он получит пенсию на 150 гривен больше, а со следующего по 300 гривен ежемесячно.

Важно помнить, что, когда человеку исполняется 75 лет, доплата увеличивается не на 456 гривен дополнительно до 300, а только на 156 гривен. Поэтому реальное повышение пенсии растет всего на 156 гривен при достижении 75 лет и 114 гривен при достижении 80 лет.

И, наконец, есть немаловажный момент. Если пенсионер имеет статус участника боевых действий, то его пенсия со всеми надбавками не может быть меньше 4958 гривен. В таких случаях даже если пенсионеру установят доплату за возраст, общая сумма выплаты не изменится, поскольку адресная помощь будет снижена на соответствующую сумму.

Таким образом, хотя доплата за возраст есть, она может быть меньше, чем часто сообщают в новостях.

Последние новости в Украине:

Пенсию почти 12 тысяч при минимальном стаже: 65-летние украинцы имеют право на такие выплаты в одном случае.

После увольнения судья получил немалую сумму: он решил, что ему мало и отсудил еще больше.

Пенсионерам могут сразу выплатить пенсию за шесть месяцев: в ПФУ раскрыли, что для этого нужно.