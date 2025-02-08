Данные следует указать в разделе 11 "Доходы, в том числе подарки".

В конце 2024 года украинцы, воспользовавшиеся программой «Зимова єПідтримка», получили финансовые выплаты.

Согласно действующему законодательству, государственные служащие обязаны задекларировать этот доход, как и любой другой, согласно общим правилам, говорится на портале Дія.

Как задекларировать получение помощи по программе "Зимова єПідтримка"?

Если государственный служащий получил 1000 гривен в декабре 2024 года, он обязан указать этот доход в ежегодной декларации, которую необходимо подать до 1 апреля следующего года. Данные следует указать в разделе 11 "Доходы, в том числе подарки". Алгоритм заполнения следующий:

В поле "Вид дохода" выбираете отметку "Другое";

В поле «Укажите, какое именно» указываете «Денежная помощь 'Зимова єПідтримка'»;

В поле "Источник (источники) дохода" поставьте отметку "Другое физическое или юридическое лицо";

В поле "Тип личности" выбираете "Юридическое лицо, зарегистрированное в Украине";

В поле "Код в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований" введите код "37508596";

В поле "Наименование юридического лица" указываете "Министерство экономики Украины".

Также отдельно следует внести данные о банке, в котором открыт счет для выплаты, в разделе 12.1 «Банковские и другие финансовые, в том числе за границей, в котором у субъекта декларирования или членов его семьи открыты счета или хранятся средства, иное имущество».

Отметим, что во время пандемии COVID-19, когда украинцам выплачивали 1 000 грн в качестве помощи на вакцинацию, эти средства не подлежали налогообложению, поскольку считались социальными выплатами и не могли быть монетизированы. Однако после начала полномасштабной войны, когда программа "Зимова єПідтримка" была расширена до 6 500 грн для пострадавших граждан, государственные служащие обязаны задекларировать этот доход.

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