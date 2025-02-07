Нежелательные звонки – это не только неприятно, но и может быть настоящим источником стресса, ведь спамеры и мошенники могут изрядно испортить ваш день.

Android-смартфоны дают возможность фильтровать смам и автоматически блокировать нежелательные звонки.

Эксперты рассказывают, что для пользователей смартфонов Pixel есть встроенная функция фильтрации спам-звонков через приложение Google Phone. Он анализирует входящие звонки, сверяя номера с базой данных спам-номеров. По умолчанию эта функция активирована, но можно проверить ее настройки.

Для этого необходимо: открыть приложение «Телефон» (Phone); перейти к Настройкам, нажав три точки в правом верхнем углу; выбрать «Определение номера и спам» и активировать фильтрацию спама; включить опцию «Фильтровать спам-вызовы», чтобы подозрительные вызовы автоматически попадали в голосовую почту.

Пользователи Samsung Galaxy могут использовать встроенную функцию Smart Call. Чтобы включить ее: откройте вкладку «Клавиатура» в приложении «Телефон»; перейдите в Настройки через три точки в правом верхнем углу; выберите «Определение номера и защита от спама»; включите фильтрацию спам-звонков и добавьте блокировку для номеров высокого риска по базе Hiya.

Кроме автоматической фильтрации, вы можете самостоятельно блокировать нежелательные номера. Это позволяет полностью избежать звонков от некоторых абонентов. Для этого на Pixel и других Android-смартфонах нужно: открыть Недавние вызовы в приложении Телефон; нажимать на номер, который вы хотите заблокировать, и выбрать «Заблокировать номер»; Если нужно, отметьте этот номер как спам.

В Samsung Galaxy: откройте вкладку «Недавние вызовы» и нажмите значок «i» рядом с номером; выберите «Заблокировать» для блокировки. Чтобы просмотреть или изменить список заблокированных номеров, откройте параметры Блокировка номеров в приложении Телефон.

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