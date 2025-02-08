СБУ и Нацполиция задержали агентку российских спецслужб, причастную к теракту в Харькове в конце января этого года, женщина помогла оккупантам заложить взрывчатку у здания ветерана ВСУ.

Подробности сообщила пресс-служба СБУ.

Для маскировки своей деятельности она использовала парики и после взрыва пыталась уничтожить одежду, в которой находилась при подготовке террористического акта. Однако благодаря оперативным действиям контрразведки ее задержали в квартире.

Агентством оказалась 38-летняя безработная местная жительница, которую российские спецслужбы завербовали из-за ее антиукраинских высказываний в Телеграмме. По инструкции своего куратора, она забрала самодельное взрывное устройство из тайника и заложила его у здания военного. Кроме того, она установила замаскированный мобильный телефон, по которому враг отслеживал движения жертвы и дистанционно активировал взрывчатку.

Во время обыска у женщины был найден мобильный телефон с анонимным чатом, в котором она переписывалась со своим российским куратором. Следователи СБУ сообщили ей о подозрении за террористический акт, повлекший тяжкие последствия. Злоумышленница находится под стражей без права внесения залога, и ей грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Операция была проведена сотрудниками СБУ и Национальной полиции Харьковской области при поддержке областной прокуратуры.

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