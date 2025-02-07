Пользователи мессенджера Viber начали получать подозрительные уведомления о новых попытках входа в их аккаунты, даже если они сами не предпринимали никаких попыток авторизации.

Владельцам профиля Viber не стоит реагировать на звонки с якобы "кодом для активации", если вы не пытались войти в свой аккаунт.

Сейчас многие пользователи публикуют в соцсетях скриншоты уведомлений, в которых указывается, что на их аккаунтах осуществляется активация или попытка входа из другого устройства. Известно, что злоумышленники пытаются получить доступ к аккаунтам, используя автоматические системы. Такие сообщения могут быть сигналом о попытке взлома, поэтому важно соблюдать осторожность и не предоставить злоумышленникам возможность войти в аккаунт.

Чтобы обезопасить себя от излома аккаунта, эксперты рекомендуют выполнить несколько простых, но важных шагов: перейдите в настройки Viber, выберите "Дополнительно", затем "Параметры" и зайдите в раздел "Конфиденциальность". Включите двухфакторную аутентификацию для дополнительной безопасности. Это поможет защитить ваш аккаунт даже в случае, если злоумышленники получат доступ к номеру телефона.

Кроме того, в настройках Viber проверьте список устройств, имеющих доступ к аккаунту. Если вы видите незнакомые – немедленно отключите их через кнопку "Отключить" в меню "Компьютеры и планшеты".

Также никогда не сообщайте никому временные коды активации или верификации, которые вам посылаются по звонкам или SMS. Если вам звонят люди, представляемые службой безопасности или банком, и просят сообщить код, это, вероятно, попытка мошенничества.

Представители Viber прокомментировали ситуацию, отметив, что злоумышленники пытаются создать нагрузку на их серверы из-за массированных попыток взлома аккаунтов. Однако компания принимает все необходимые меры для выявления и блокирования таких попыток. Они подчеркнули, что при активации двухфакторной проверки риски значительно снижаются.

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