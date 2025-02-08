Жена военного подчеркнула, что деньги нужны для обеспечения будущего дочерей, в частности, для их образования.

Военнослужащий Лев Проценко, муж жительницы Нижней Сыворотки Светланы Надточий, пропал без вести во время боевых действий на Курском направлении осенью 2024 года.

Как сообщили в сюжете Суспільного, по совету родителей Льва, Светлана подала документы на получение выплат для их двух несовершеннолетних дочерей. Однако за три месяца семья не получила никакой выплаты.

19 октября 2024 года Лев исчез во время боевых действий. Светлана уверена, что ее муж погиб, поскольку на одном из российских телеграмм-каналов побратимы Льва нашли видео, на котором виден момент, когда Льва выбросило из машины, а затем его убили. На видео также отчетливо видны ранения и шаровые повреждения.

Из-за того, что тело Льва до сих пор не нашли, официально его считают пропавшим без вести. Военная часть сообщила об этом родителям Льва и объяснила, что на выплаты могут претендовать только его родители и две несовершеннолетние дочери, поскольку Светлана с Львом не были официально замужем.

"Когда им сообщили в телефонном режиме, что ваш сын без вести пропал, сначала родители пошли в военкомат, это понятно, центр комплектования, потом в эту службу (социальной поддержки). Родители тоже взволновались, чтобы в стороне я с детьми не осталась. ветлана.

Она подчеркнула, что деньги нужны для обеспечения будущего дочерей, в частности, для их образования.

"Ради детей мы должны что-то делать, их обеспечивать будущее. Мне хочется, чтобы у них было хорошее образование, то, что полагается в жизни - то я хочу дать детям. А так он отдал жизнь и выходит что зря?", - поделилась Светлана.

После трагедии Светлана с дочками переехала к матери. Она временно не работает, поскольку ей нужно быть рядом с детьми, ведь их обучение проводится онлайн, и Светлана должна помогать с уроками.

"Я нахожусь с детьми, так как онлайн программа очень насыщенная и мне нужно пока при данной ситуации, что с отцом так случилось, присутствовать на уроках. Но потом мама пойдет снова работать (к детям обращается) все у нас будет уже хорошо, а папа в наших сердцах навсегда", - призналась она.

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