Случаются случаи, когда лицо не имеет достаточного страхового стажа для получения пенсии, но есть выход.

ГУ ПФУ в Запорожской области разъяснило, что делать в случае недостаточного страхового стажа для ухода на пенсию и какие возможности есть для лиц без минимального стажа.

Украинцам объяснили, что нужно делать, когда не хватает стажа.

В случае если страхового стажа не хватает, пенсию можно назначить позже. Если не хватает нескольких месяцев, то их можно докупить. Это предусмотрено нормами ст. 10 Закона Украины от 08.07.2010 № 2464-VI «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование».

При одноразовой покупке страхового стажа, сумма уплаченного единого взноса за каждый месяц не может быть меньше минимального страхового взноса, что составляет 22% на момент заключения договора, умноженный на коэффициент 2.

В случае, если лицо не имеет достаточного страхового стажа для получения пенсии, по достижении 65 лет оно может обратиться за назначением государственной социальной помощи для лиц, не имеющих права на пенсию.

Напомним, если пенсия превышает 23 610 гривен (это более 10 минимальных пенсий), к ней будут применены понижательные коэффициенты.

По решению Кабинета Министров, новые правила распространяются на представителей специальных категорий, в частности: таможенников, госслужащих, прокуроров, народных депутатов, членов правительства, дипломатов, научных работников, журналистов, получающих государственную поддержку, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы, военных и некоторых других категорий.

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