Украинцы, получившие отказ на субсидию , могут обжаловать это решение.

Как пишет издание "На пенсии", прежде чем подавать жалобу, внимательно ознакомьтесь с письмом от принявшего отказ органа. Часто причиной может быть банальная ошибка в документах или задолженность за коммунальные услуги. В случае ошибок в документах – исправьте их и подайте заявление повторно. Если же отказ обусловлен долгом, его следует погасить или заключить договор о рассрочке с поставщиком услуг.

Если после проверки вы убедились, что отказ был законным, но ваше финансовое положение сложно, можно обратиться за другими видами помощи. В первом случае можно обратиться в городской совет: подайте заявление на получение материальной помощи, добавив документы, подтверждающие ваше сложное финансовое положение, такие как медицинские справки. Другой способ – обратиться в органы социальной защиты с заявлением о потебе в помощи.

Если вы считаете, что отказ в субсидии был неправомерным, вы имеете право подать письменную жалобу. Она должна содержать следующие данные: ваши персональные данные (фамилия, имя, отчество, адрес проживания); отделение Пенсионного фонда, принявшее решение; причина несогласия с отказом; копии документов, подтверждающих вашу правоту. Жалобу следует отправить в главное управление Пенсионного фонда вашей области или в центральный аппарат в Киеве.

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