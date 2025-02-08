Посещая Коростенскую городскую поликлинику, военный получил медицинское заключение, написанное на русском языке, а сам врач тоже говорил исключительно на русском.

В Коростене Житомирской области разгорелся языковой скандал, когда ветеран войны с россией получил медицинское заключение на русском языке.

Об этом сообщили Суспільному. Врач, издавший этот документ, уверяет, что его действия не нарушают Конституцию Украины, но представители языкового омбудсмена считают такую ​​аргументацию манипуляцией. Кроме того, этот врач является фигурантом уголовного производства за оправдывание российской агрессии.

Михаил Мошкин, бывший военный с третьей группой инвалидности, добровольно вступил в Вооруженные силы Украины 25 февраля 2022 года и участвовал в боевых действиях Харьковской области. После увольнения из-за состояния здоровья он продолжал обследование.

23 января 2025 года, посещая Коростенскую городскую поликлинику, он получил медицинское заключение, написанное на русском языке. По словам Мошкина, врач функциональной диагностики Руслан Михайлов общался с ним также только на русском.

"Он постоянно общался на русском, несмотря на то, что я обращался к нему на украинском. Для меня стало точкой, когда он издал мне вот такой медицинский вывод на вражеском языке. Я прозрел. Сколько раз я был по больницам, но такого не видел. с россией издавали медицинские заключения на вражеском языке вот такие документы", – рассказал Михаил.

Журналисты пообщались с врачом Русланом Михайловым, который подтвердил, что использует русский в своей практике. Он уверяет, что его действия не противоречат законодательству Украины.

"Это не противоречит законодательству Украины. Извините, в Конституции Украины три статьи, в которых указано, что можно пользоваться русским языком. Все законы, которые противоречат Конституции, это должно быть указано в Конституции. Если он противоречит, то он недействителен?", - отметил врач, извратив положение законов.

На вопрос журналистки, принципиально ли он отказывается использовать украинский язык в общении с пациентами, Михайлов ответил: "Я родился в Украине, говорил по-русски до 1991 года и продолжаю разговаривать на нем".

Выяснилось, что Руслан Михайлов является обвиняемым в уголовном производстве по части 1 статьи 436-2 УК Украины - "Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии российской Федерации против Украины, глорификация ее участников". Судебный процесс по этому делу продолжается.

Сам Михайлов отрицает свою причастность к поддержке российской агрессии.

Подчеркнем, согласно Закону Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", коммуникация с пациентами и ведение документации в больнице должна быть на украинском языке.

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