В Коростене Житомирской области разгорелся языковой скандал, когда ветеран войны с россией получил медицинское заключение на русском языке.
Об этом сообщили Суспільному. Врач, издавший этот документ, уверяет, что его действия не нарушают Конституцию Украины, но представители языкового омбудсмена считают такую аргументацию манипуляцией. Кроме того, этот врач является фигурантом уголовного производства за оправдывание российской агрессии.
Михаил Мошкин, бывший военный с третьей группой инвалидности, добровольно вступил в Вооруженные силы Украины 25 февраля 2022 года и участвовал в боевых действиях Харьковской области. После увольнения из-за состояния здоровья он продолжал обследование.
23 января 2025 года, посещая Коростенскую городскую поликлинику, он получил медицинское заключение, написанное на русском языке. По словам Мошкина, врач функциональной диагностики Руслан Михайлов общался с ним также только на русском.
"Он постоянно общался на русском, несмотря на то, что я обращался к нему на украинском. Для меня стало точкой, когда он издал мне вот такой медицинский вывод на вражеском языке. Я прозрел. Сколько раз я был по больницам, но такого не видел. с россией издавали медицинские заключения на вражеском языке вот такие документы", – рассказал Михаил.
Журналисты пообщались с врачом Русланом Михайловым, который подтвердил, что использует русский в своей практике. Он уверяет, что его действия не противоречат законодательству Украины.
"Это не противоречит законодательству Украины. Извините, в Конституции Украины три статьи, в которых указано, что можно пользоваться русским языком. Все законы, которые противоречат Конституции, это должно быть указано в Конституции. Если он противоречит, то он недействителен?", - отметил врач, извратив положение законов.
На вопрос журналистки, принципиально ли он отказывается использовать украинский язык в общении с пациентами, Михайлов ответил: "Я родился в Украине, говорил по-русски до 1991 года и продолжаю разговаривать на нем".
Выяснилось, что Руслан Михайлов является обвиняемым в уголовном производстве по части 1 статьи 436-2 УК Украины - "Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии российской Федерации против Украины, глорификация ее участников". Судебный процесс по этому делу продолжается.
Сам Михайлов отрицает свою причастность к поддержке российской агрессии.
Подчеркнем, согласно Закону Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", коммуникация с пациентами и ведение документации в больнице должна быть на украинском языке.
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