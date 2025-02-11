Пенсии украинцам должны поступать с 4 по 25 число ежемесячно, а точная дата начисления выплат зависит от нескольких факторов.

По информации Пенсионного фонда Украины (ПФУ), саму дату начисления пенсии изменить невозможно.

Согласно разъяснениям специалиста ПФУ Екатерины Дыбенко, пенсионеры не могут самостоятельно выбирать другую дату для начисления пенсии. Она подчеркнула, что корректировать можно только метод выплаты, например, перейти с «Укрпочты» на банковский счет или наоборот. Однако изменить саму дату, когда средства будут поступать на счет, к сожалению, нельзя.

В Пенсионном фонде Украины отмечают, что пенсии на банковские счета поступают быстрее, чем получающим деньги через "Укрпочту", что позволяет пенсионерам планировать свои финансы с большей точностью. Кстати, согласно статистике ПФУ, на 1 января 2025 года в Украине насчитывалось 10,3 миллиона пенсионеров, из которых 2,8 миллиона продолжают работать после выхода на пенсию.

Ранее Politeka также писала , что в феврале 2025 года индексация пенсионных выплат не предусмотрена, повышение возможно только за счет надбавок и доплат. Механизм индексации остается неопределенным, однако его расчет традиционно основывается на двух ключевых показателях: уровне годовой инфляции; среднем размере зарплат, по которым уплачивался ЕСВ.

Последние новости Украины:

Пенсию почти 12 тысяч при минимальном стаже: 65-летние украинцы имеют право на такие выплаты в одном случае.

После увольнения судья получил немалую сумму: он решил, что ему мало и отсудил еще больше.

Пенсионерам могут сразу выплатить пенсию за шесть месяцев: в ПФУ раскрыли, что для этого нужно.