Преступниками оказались два местных жителя в возрасте 17 и 18 лет, которые искали способ заработать через тематические Телеграмм-каналы.

Служба безопасности Украины пресекла попытку диверсии на объекте Укрзализныци в Одесской области, разоблачив двух российских агентов.

Подробности разрушили в СБУ.

В ходе операции на территории региона контрразведка СБУ задержала двух молодых людей, пытавшихся сойти с рельсов грузовой поезд на местной железнодорожной линии. Для реализации своих намерений они начали ночью разбирать часть пути и вставлять в его стыки металлическую арматуру.

Злоумышленников задержали сотрудники СБУ на стадии подготовки диверсии. Это оказались два местных жителя в возрасте 17 и 18 лет, которые искали способ заработать через тематические Телеграмм-каналы. Там их заметил российский агент, который дистанционно завербовал их для выполнения теракта.

Как сообщается, в этом же январе СБУ также задержала российскую агентку, которая готовила синхронный подрыв административного здания подразделения ВСУ и припаркованного рядом авто.

Если бы диверсия была реализована, российские спецслужбы надеялись посеять панику среди мирного населения Одесщины и нанести ущерб транспортной инфраструктуре Сил обороны.

Задержанным доложено о подозрении по ч. 2 ст. 113 УК Украины (диверсия в условиях военного положения). Согласно расследованию рассматривается дополнительная квалификация преступлений по ч. 2 ст. 111 УК Украины (государственная измена в условиях военного положения). Злоумышленники находятся под стражей и могут получить пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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