Майкл Джексон живой - пользователи сети активно обсуждают, что король поп-музыки инсценировал смерть в 2009 году.

В сети завирусилось якобы "новое интервью" Майкла Джексона, исходя из него начались обсуждения, что артист живой.

Кроме того, в сети предполагают, что возможно Майкл Джексон появился в программе Ларри Кинга "под прикрытием" после смерти.

В Тикток набирают популярность вырезки из якобы "нового интервью" Майкла Джексона, из-за чего многие предположили, что артист живой.

Одно из видео "живого" Майкла Джексона набрало 3.3 миллиона просмотров, сотни тысяч лайков и комментариев.

В ролике можно увидеть, как якобы Майкл Джексон в белом костюме появился на телевидении в "The 1 Show with Paul Burke", артист после 15 лет молчания дал комментарий в прямом эфире, но был неуверенным и напуганным.

В комментариях под видео с "живым" Майклом Джексоном поклонники выразили восхищение и немного смущение.

Как выяснилось позже, это "интервью" - часть художественного проекта иракско-финского художника Аделя Абидина, он был создан в 2015 году для выставки Michael Jackson: On the Wall, которая действовала в EMMA с августа 2019 по январь 2020 года.

В видео "живой" Майкл Джексон дал интервью, когда за ним якобы вживую наблюдает весь мир.

К сожалению, теории заговора о том, что Майкл Джексон якобы живой - факты говорят о другом.

Майкл Джексон умер 25 июня 2009 года, у него остановилось сердце в результате передозировки анестетика пропофола.

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