Украинцы привыкли к тому, что имеют минимальную минимальную зарплату среди стран Европы, но это не значит, что с украинским средним доходом невозможно прожить за границей.

Стоимость жизни в разных странах отличается, поэтому на украинскую зарплату можно вполне комфортно жить в некоторых европейских государствах, пишут на сайте Новости .

Средняя зарплата в Украине: На февраль 2025 года средняя зарплата в Украине составляет 23 000 грн - на 18% больше, чем в 2024 году. Для сравнения возьмем этот средний показатель.

Босния и Герцеговина: Месячные расходы на человека в Боснии и Герцеговине составляют 24 579 грн, что почти равняется средней зарплате в Украине. Аренда жилья здесь на 24% дешевле, что позволяет экономить. Однако без знания языка найти хорошую работу будет сложно, но возможности фриланса не ограничены.

Румыния: Средние расходы на жизнь в Румынии – 25 870 грн, что на 36,7% больше, чем в Украине. Стоимость жилья здесь дешевле, а цены в супермаркетах сродни украинским. Торговые центры среднего класса и бренды, знакомые украинцам, тоже присутствуют.

Болгария: В Болгарии средние месячные расходы составляют 26246 грн, а аренда жилья дороже на 27,7%. Однако цены на продукты почти такие же, как в Украине. Культура и кухня похожи, что облегчает адаптацию, а в отраслях ИТ, туризма и образования есть возможности для достойных заработков.

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