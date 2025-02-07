Короткие сервисные коды Водафон помогут клиентам быстро решить вопрос, не обращаясь к оператору.

Используя USSD коды, Водафон можно отправить запрос, проверить состояние счета или узнать сумму, на которую и когда нужно пополнять баланс.

USSD (Unstructured Supplementary Service Data) – это стандартная услуга в мобильных сетях, в частности в Водафоне, которая помогает абонентам получать сообщения от дополнительных сервисов.

Также имея водофон коды можно перевести деньги, проверить остаток минут, sms или мегабайты интернета в пакете.

USSD коды для абонентов Водафон, Код Услуга Водафон:

111 горячая линия Водафон;

0800400111 горячая линия Водафон (номер для звонков из других операторов)

*101*444# Подключить пакет услуг в месяц

*101# Проверить счет

*101# Узнать свой тариф

*101*10# Проверить дополнительный счет

*777*1# Проверить количество бонусов

*365# Подключить Год без абонплат

*101*4# Проверить остаток услуг (минут, интернета)

*811*24# Подключить Раздача интернета в день

*811*8# Подключить Раздача интернета в месяц

*600*12# Отключить интернет Водофон в роуминге

*313*3# Отключить Video PASS

*722# Проверить и изменить язык SMS-информирования

*104*+38ХХХXXXXХХХ# Перезвони мне

Управление услугами Водафон можно без кодов, через приложение My Vodafone.

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