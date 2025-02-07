Короткие сервисные коды Водафон помогут клиентам быстро решить вопрос, не обращаясь к оператору.
Используя USSD коды, Водафон можно отправить запрос, проверить состояние счета или узнать сумму, на которую и когда нужно пополнять баланс.
USSD (Unstructured Supplementary Service Data) – это стандартная услуга в мобильных сетях, в частности в Водафоне, которая помогает абонентам получать сообщения от дополнительных сервисов.
Также имея водофон коды можно перевести деньги, проверить остаток минут, sms или мегабайты интернета в пакете.
USSD коды для абонентов Водафон, Код Услуга Водафон:
111 горячая линия Водафон;
0800400111 горячая линия Водафон (номер для звонков из других операторов)
*101*444# Подключить пакет услуг в месяц
*101# Проверить счет
*101# Узнать свой тариф
*101*10# Проверить дополнительный счет
*777*1# Проверить количество бонусов
*365# Подключить Год без абонплат
*101*4# Проверить остаток услуг (минут, интернета)
*811*24# Подключить Раздача интернета в день
*811*8# Подключить Раздача интернета в месяц
*600*12# Отключить интернет Водофон в роуминге
*313*3# Отключить Video PASS
*722# Проверить и изменить язык SMS-информирования
*104*+38ХХХXXXXХХХ# Перезвони мне
Управление услугами Водафон можно без кодов, через приложение My Vodafone.
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