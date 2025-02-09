Если ноутбук перестал реагировать на команды, начал работать медленно или выдавать ошибки, проблема может заключаться не только в сбое одной из запущенных программ.

В большинстве случаев любого внезапного сбоя в работе ноутбука достаточно закрыть зависшее приложение, не перезагружая систему.

Сначала следует попробовать закрыть окно программы стандартным способом. Если это не помогает, можно использовать сочетание клавиш Alt + F4 в Windows или Command + Q в macOS.

В случае, если программа продолжает зависать, стоит воспользоваться инструментом принудительного завершения процессов. В Windows для этого предназначен «Диспетчер задач», который вызывается комбинацией клавиш Ctrl + Alt + Del.

В открывшемся списке нужно выбрать зависшее приложение и нажать кнопку «Снять задачу». В macOS аналогичным инструментом является утилита «Принудительное завершение программ», доступ к которой осуществляется с помощью комбинации Option + Command + Esc. Если закрытие отдельных программ не решает проблему, можно попробовать перезагрузить устройство.

Если ноутбук продолжает работать, но реагирует с задержкой, перезагрузку можно выполнить стандартным способом. В Windows достаточно открыть меню «Пуск», выбрать пункт «Выключение» и затем нажать «Перезагрузка».

При отсутствии реакции на обычные команды можно использовать горячие клавиши. В Windows сначала следует нажать Win + D для перехода на рабочий стол, затем вызвать окно завершения работы комбинацией Alt + F4, выбрать вариант «Перезагрузка» и подтвердить действие клавишей Enter.

Если ноутбук не удаётся перезапустить через интерфейс, можно воспользоваться командной строкой. В Windows необходимо нажать Win, ввести cmd, открыть командную строку от имени администратора и выполнить команду shutdown –r, затем подтвердить действие клавишей Enter.

При полном зависании системы остаётся вариант принудительного выключения с помощью кнопки питания. Для этого нужно удерживать её в течение нескольких секунд, пока устройство не отключится. После этого стоит подождать минуту и включить ноутбук снова.

В крайних случаях, если ноутбук не реагирует даже на кнопку питания, можно отключить его от сети и извлечь аккумулятор, если он съёмный. Через минуту батарею следует вставить обратно и снова попробовать включить устройство.

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