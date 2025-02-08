Нотариус, вместе с сообщником, подыскали лицо, незаконно оформившее наследство, выдавая себя за законную наследницу.

В Киеве задержан нотариус, который вместе с сообщником организовал мошенническую схему для присвоения наследственных средств.

Злоумышленники завладели 850 тысячами гривен, которые должны были перейти другим лицам после смерти родственника, сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

По информации следствия, одна из потерпевших обратилась к частному нотариусу для оформления наследства после смерти отца. Во время проверки счетов умершего в банке нотариус узнала о наличии 850 тыс. грн, однако умышленно скрыла эту сумму и сообщила наследнице, что на счету всего 112 грн.

Нотариус, вместе с сообщником, подыскали лицо, незаконно оформившее наследство, выдавая себя за законную наследницу. Используя поддельные документы, мошенники смогли получить большую сумму денег.

Аналогичная схема была реализована и в отношении другой наследницы, из которой было присвоено 180 тыс. грн.

Согласно Уголовному кодексу Украины, обвиняемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Также Politeka писала о том, что основными наследниками первой очереди дети и супружеская половинка умершего. Если завещание не составлено, эти лица получат наследство равными частями. В случае их отсутствия право на наследство переходит к наследникам второй линии (родители, братья, сестры), третьей (тети, дяди) и четвертой (гражданская жена). Наследники, проживавшие с умершим и зарегистрированные по этому адресу, не обязаны подавать заявление на наследство.

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