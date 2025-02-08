Многие хозяйства приступили к реализации имеющихся запасов, несмотря на то, что еще недавно воздерживались от этого.

Цены на лук в Украине в среднем они уже на 12% ниже по сравнению с прошлой неделей, а в целом на 20% — по сравнению с началом 2024 года.

Как объясняют аналитики проекта EastFruit, причиной этого избыток предложения на рынке и снижение качества продукции.

Еще недавно фермеры воздерживались от продажи репчатого лука в надежде на повышение цены. Однако на этой неделе многие хозяйства начали реализацию имеющихся запасов. На сегодняшний день стоимость валюты колеблется от 8 до 14 грн за килограмм (примерно $0,19–0,34/кг), что на 12% дешевле, чем в начале прошлой недели.

В то же время владельцы качественного лука на фоне изменений полностью прекратить продажи, планируя возобновить реализацию только в марте этого года.

Аналитики доказывают, что цены на лук уже на 20% ниже, чем в начале февраля 2024 года, что свидетельствует о снижении стоимости одного из наиболее востребованных овощей на украинском рынке.

Также Politeka писала о том, что в Украине рекордно дорожает шоколад. Стоимость шоколада в этом году может вырасти до 85 гривен за плитку, что на 50–70% больше по сравнению с прошлым годом.

Рост цены на шоколад связан с глобальными переменами во всем мире. В 2024 году стоимость какао-бобов на Нью-Йоркской бирже достигла 11,5 тысячи долларов за тонну.

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