Если ноутбук с Windows, macOS или Linux не заряжается, чаще всего причиной являются программные сбои, а не повреждение аккумулятора.

В 8 из 10 случаев проблема с зарядкой ноутбука кроется в работе ПО или неполадках с зарядным оборудованием.

Для начала проверьте самые очевидные вещи, чтобы понять, в чем может быть поломка или ошибка. Убедитесь, что кабель питания правильно подключён к ноутбуку, адаптеру и сети. Проверьте исправность розетки, подключив в неё другой прибор, например, лампу.

Проблема может крыться в расшатанном разъёме. Проверьте, чтобы штекер вставлялся до конца и не болтался. Если вы заметили повреждения, возможно, потребуется обратиться в сервисный центр, так как исправить проблему без специальных инструментов будет сложно.

Иногда причиной отказа зарядки является повреждённый кабель. Проверьте его на наличие изломов, истирания и передавленных участков. Если у вас есть разборный адаптер, попробуйте заменить провод на заведомо рабочий.

Чтобы исключить поломку блока питания, замените его на аналогичный рабочий адаптер. Если под рукой нет другого адаптера, внимательно осмотрите старый на предмет повреждений, например, следов перегрева или оплавленных участков. Также можно измерить напряжение с помощью мультиметра.

Если аккумулятор не заряжается из-за программных сбоев, попробуйте выполнить инициализацию. Для этого отключите ноутбук, отсоедините все внешние устройства и, если возможно, извлеките аккумулятор. Затем нажмите кнопку питания и удерживайте её 30-60 секунд. После этого установите аккумулятор и подключите зарядку.

Если проблема не в аккумуляторе, попробуйте сбросить настройки BIOS. Это поможет восстановить нормальную работу аккумулятора, не затрагивая содержимое системы. Для этого выключите ноутбук, отсоедините питание и аккумулятор, затем нажмите кнопку питания на 60 секунд. После этого войдите в BIOS и выберите опцию Load Defaults.

Если на Windows ноутбук не заряжается, возможно, проблема в драйверах для аккумулятора. Для этого откройте «Диспетчер задач», найдите в разделе «Батареи» элемент «Батарея с ACPI-совместимым управлением», удалите его и перезагрузите компьютер. Система автоматически переустановит драйверы при следующем включении.

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