Ваш живой Интернет-Банк украинцам рассказали, как пользоваться услугой Приват24.

Ваш живой Интернет-Банк, ПриватБанк запустил мобильное приложение для физических лиц и предпринимателей на базе Приват24 для Android и iOS.

ПриватБанк первым запустил мобильное приложение, об этом сообщили в пресс-службе, отметив, что теперь более 700 тысяч обслуживаемых в банке предпринимателей имеют возможность работать со счетами в приложении "Приват24".

Если у вас есть приложение Приват24, нужно обновить его при необходимости.

Для предпринимателей, пользовавшихся приложением "Приват24 для бизнеса" - можно и дальше работать с приложением, или Приват24.

Клиенты ПриватБанка получили универсальное приложение – ваш живой Интернет-Банк, Приват24 для обслуживания физических лиц и бизнеса.

ПриватБанк запустил денежные переводы по телефону в мобильном банке, как пользоваться услугой Приват24:

Чтобы перевести деньги по телефону, в приложении Приват24 нужно перейти к сервисам и нажать «Перевод на карту», ​​затем в окне выбрать получателя из телефонной книги.

Также известно, что ПриватБанк запустил публичную версию услуги Конверты в Приват24.

В ПриватБанке рассказали, что эта услуга будет удобной в первую очередь для волонтеров и благотворителей. Как пользоваться услугой конверты Приват24:

Конверты в Приват24 подходят для эффективного управления деньгами, а обновленная версия позволит пополнять волонтерский или собственный конверт с любой карты других банков через Apple Pay и Google Pay.

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