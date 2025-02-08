Некоторые украинцы имеют право оформить досрочную пенсию при достижении определенного возраста и наличия необходимого страхового стажа.

Об этом рассказали в Пенсионном фонде Украины.

Таким образом, участники боевых действий могут выйти на пенсию раньше. При условии, если мужчина достиг 55-летнего возраста и имеет не менее 25 лет страхового стажа, а женщина в возрасте 50 лет не менее 20 лет стажа, они могут претендовать на досрочную пенсию, как пояснили в Пенсионном фонде Украины.

Размер пенсии для таких лиц зависит от продолжительности страхового стажа и суммы заработка, с которой уплачиваются взносы в Пенсионный фонд. Кроме того, участники боевых действий имеют право на ряд дополнительных льгот:

повышение пенсий на 25% от прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность;

целевое пособие на проживание в размере 40 гривен;

ежемесячное государственное адресное пособие к пенсии, если его сумма (за счет надбавок, повышения, дополнительной пенсии и других доплат) не достигает 4958 гривен.

Также Politeka писала о том, что с 29 января 2025 г. внутренне перемещенные лица (ВПЛ) смогут оформить сразу две субсидии: одну — для компенсации расходов на аренду жилья, другую — на оплату коммунальных услуг.

При оформлении субсидии следует учитывать несколько ключевых условий.