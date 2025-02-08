Если вам звонят с номера, который начинается на 048 - это значит абонент находится в Одесской области.

Украинцам следует знать, для того, чтобы позвонить из одного города в другой, нужно набрать «0», затем код нужного города, после чего, без интервала — номер телефона абонента.

Сообщается, что если позвонить по телефону в Одессу нужно набирать 0-48(2) и номер абонента, информиловали ранее на официальном сайте города.

Для того, чтобы выйти на международную телефонную сеть вместо международного префикса «8-10» префикс «0-0».

Набрав цифры «0» со стационарного телефона нужно дождаться непрерывного сигнала и только потом ввести набор других цифр.

Так, если вам позвонили с номера, который начинается на (048), нужно знать, что это международный телефонный код города Одесса.

Абонент входящего звонка соединяется с вами со стационарного телефона в Одессе.

Таким образом, с помощью этого справочника телефонных кодов вы будуте знать, какой оператор и кто звонил с номера +38048.

Также вы можете быстро определить, кому принадлежит номер телефона или код какого города +048.

Как позвонить на (048) городской номер в Одессе:

048 XXX XX XX – для звонков внутри Украины

+38 048 XXX XX XX – для звонков за пределами Украины, где XXX XX XX – семизначный телефонный номер абонента стационарного телефона в Одессе.

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