Если ноутбук не видит Wi-Fi, причиной могут быть различные проблемы, начиная от настроек операционной системы до неисправностей с маршрутизатором или оборудованием

Иногда ноутбук отключается от Wi-Fi даже во время вашей работы, что может причинить много неудобств, следует разобраться, почему так происходит и не паниковать сразу.

Одна из первых причин, которую стоит проверить, это включённый «Режим полёта». В этом случае на панели задач будет отображаться значок самолёта. Этот режим может быть случайно активирован с помощью клавиш на ноутбуке или отдельной кнопки. Чтобы вернуть доступ к Wi-Fi, нужно отключить режим в меню настроек или нажать на значок в правом нижнем углу экрана.

Также стоит проверить, не отключён ли Wi-Fi в системном трее. Иногда поиск сетей может быть выключен, и для его включения нужно нажать на значок с глобусом и активировать Wi-Fi. В случае, если ноутбук находится далеко от роутера, сигнал может не достигать устройства. Если переместить ноутбук ближе невозможно, можно установить усилитель сигнала.

Иногда проблема решается простой перезагрузкой ноутбука, так как сбои в операционной системе или драйверах могут мешать нормальной работе Wi-Fi. Если на других устройствах сеть работает, но на ноутбуке нет подключения, стоит перезагрузить маршрутизатор. Перезагрузка роутера может устранить неполадки в подключении.

Если ноутбук не видит Wi-Fi только на одном устройстве, стоит попробовать забыть сеть и подключиться к ней снова. Иногда помогает перезагрузка сетевой карты, для чего нужно отключить её в настройках и включить заново.

Сброс настроек сети в Windows также может помочь, если на других устройствах проблема не возникает. В некоторых случаях причиной может быть выбор несовместимого диапазона Wi-Fi — 5 ГГц, который поддерживается не всеми устройствами. Стоит выбрать сеть на частоте 2,4 ГГц, если есть сомнения по совместимости.

Если Wi-Fi скрыт, нужно подключиться к сети вручную, введя её название и пароль. В случае, когда устройства не видят сеть, а другие подключаются без проблем, причиной может быть сбой в драйверах сетевой карты, который часто решается переустановкой драйвера.

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