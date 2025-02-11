Юристы получили обращение от гражданина, которое уже семь месяцев ожидает решения центральной ВЛК относительно его исключения из военного учета.

В случае, когда территориальный центр комплектования (ТЦК) затягивает процесс исключения гражданина из военного учета и не реагирует на решение военно-врачебной комиссии (ВЛК), юристы советуют обращаться напрямую в центральную ВЛК (ЦВЛК).

Именно она может предоставить информацию о статусе рассмотрения дела и ускорить принятие решения, сообщил адвокат Юрий Айвазян на портале "Юристи.UA".

Что делать, если ответа нет?

Юристы получили обращение от гражданина, которое уже семь месяцев ожидает решения центральной ВЛК относительно его исключения из военного учета. Он поинтересовался, куда обращаться, чтобы ускорить этот процесс.

"Советую обращаться сразу в ЦИК, поскольку ТЦК предоставит отписку, что документы на рассмотрении штатной ВЛК" , - пояснил Юрий Айвазян.

Как правильно оформить обращение в ЦВЛК?

Адвокат советует в заявлении в ЦИКК четко формулировать просьбу предоставить ответ о текущем статусе дела.

"В документе следует указать просьбу сообщить, на каком этапе рассматриваются вопросы об исключении из учета, после полумесячного увольнения - это слишком долгий срок" , - подчеркнул Айвазян.

Также Politeka писала о том, что в Харькове суд рассматривал дело военнообязанного, уклонившегося от мобилизации, объясняя свое решение религиозными убеждениями. Он не хотел служить на посту повара, объясняя это тем, что там тоже воюют.

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