Адвокат Айвазян отмечает, что упрощенный механизм возвращения действует только до 1 марта 2025 года.

Военнослужащие, впервые самовольно покинувшие части (СЗЧ) до 29 ноября 2024 года, могут вернуться в военную службу по упрощенной процедуре, однако эта норма будет действовать только до 1 марта 2025 года.

После этой даты военным предстоит полный процесс возвращения, говорит адвокат Юрий Айвазян на портале "Юристи.UA".

Кто может воспользоваться упрощенным возвращением

В соответствии с действующим законодательством военнослужащие, впервые покинувшие часть без разрешения до 29 ноября 2024 года, могут вернуться в ряды Вооруженных сил Украины без уголовного преследования. В то же время, кто осуществил СЗЧ после этой даты, должны будут проходить полную процедуру возвращения, включающую в себя открытие уголовного производства и соответствующее расследование.

Времени осталось немного

Адвокат Айвазян отмечает, что упрощенный механизм возвращения действует только до 1 марта 2025 года. Военнослужащие, пользующиеся им, будут восстановлены на службе в течение трех дней.

Также Politeka писала о том, что в Харькове суд рассматривал дело военнообязанного, уклонившегося от мобилизации, объясняя свое решение религиозными убеждениями. Он не хотел служить на посту повара, объясняя это тем, что там тоже воюют.

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