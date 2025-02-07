Мобилизация после 55 лет, Верховная Рада разрабатывает новые правила военной службы для мужчин.

Мобилизация в Украине продолжается, служба для граждан старше 55 добровольная, однако учитывается их состояние здоровья.

Комиссия Верховной Рады установила, что мужчины в возрасте 55-60 лет могут быть признаны способными к военной службе, но есть определенные ограничения, сообщила народная депутат от партии "Слуга народа" Юлия Яцик.

По ее словам, ситуация с мобилизацией мужчин 55+ понятна, потому что их состояние здоровья часто не позволяет выполнять задачи на передовой, но, Яцик считает, что мужчины старше 55 лет могут занимать должности в тылу.

Нардепка добавила, что по этой причине было предложено снизить предельный возраст, позволяя мужчинам в возрасте от 55 лет проходить службу по собственному желанию.

В Раде сообщают, что мужчин от 50 до 60 лет могут призвать во время мобилизации в Украине, если у них есть дефицитные специальности или на тыловые должности.

Ранее в ТЦК уверяли, что запрета на призыв людей 55+ во время мобилизации в Украине до сих пор нет.

Мужчин от 50 до 60 лет призвать на службу в отдельных случаях.

Об этом заявил член комитета по нацбезопасности и обороне Верховной Рады, народный депутат Федор Вениславский.

Мужчин от 50 до 60 лет будут призывать при двух условиях - если у них есть дефицитные военно-учетные специальности или если речь идет о тыловых подразделениях, например поваров, ремонтников.

Источник: tsn.ua.

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