Розенко отмечает, что правительство должно принять соответствующее постановление до 20 февраля.

Весной в Украине традиционно происходит индексация пенсий и 2025 год не станет исключением, и хотя официальные параметры роста выплат пока не обнародованы, эксперты прогнозируют повышение в пределах 13-14%.

Об ожидаемых изменениях в размере пенсий рассказал бывший вице-премьер-министр Украины (2016-2019 гг.), эксперт по экономической и социальной политике Павел Розенко в эфире программы "День.LIVE".

Формула индексации и предварительные прогнозы

По словам эксперта, индексация пенсий является обязательной нормой, предусмотренной законом, которую должно выполнять правительство и президент. Ключевая дискуссия каждый раз идет вокруг точного процента повышения выплат.

"По состоянию на сегодняшний день официального постановления еще нет, поэтому окончательные цифры неизвестны. Однако общий механизм определения индексации остается неизменным: 50% уровня инфляции за прошлый год и 50% роста средней заработной платы" , — пояснил Розенко.

Эксперт привел предварительные расчеты. В 2024 году уровень инфляции составил 12%, следовательно, 50% от этого показателя составляет 6%. Рост средней заработной платы по предварительным оценкам находится в диапазоне 16-20%, что дает приблизительный средний показатель в 8% (50% от 16%). Таким образом, общий уровень индексации может составить около 14%.

Ожидание решения правительства

Розенко отмечает, что правительство должно принять соответствующее постановление до 20 февраля, и уровень индексации не должен быть ниже 13-14%.

"Если же принятое решение будет предусматривать меньший показатель, возникнут вопросы о возможных манипуляциях с данными, которые сегодня находятся в открытом доступе" , - отметил эксперт.

Официальная позиция властей

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что индексация пенсий состоится с 1 марта. Он подчеркнул, что несмотря на сложную экономическую ситуацию, государство продолжает находить ресурсы для поддержки граждан и развития национальной экономики.

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