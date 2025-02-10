Украинцам рассказали, будет ли мобилизация с 18 лет, что следует знать всем военнообязанным.

Предложение по мобилизации украинцев с 18 лет могут рассмотреть во время заседания Ставки.

Советник Департамента по вопросам национальной безопасности и обороны офиса президента Николай Щур сообщил, что в ближайшее время в Офисе Президента будет предложение внести изменения в законодательство и указы президента, касающиеся мобилизации украинцев от 18 до 25 лет.

Представитель ОП отметил, что предложение о добровольном контракте для соответствующей категории украинцев, которых хотят поощрить, например, финансово.

Такое предложение может быть рассмотрено во время заседания Ставки верховного главнокомандующего.

По его словам, будет представлен целый комплекс изменений и к законодательству, и к указам президента.

"Предполагается внесение разного уровня изменений в документы. Думаю, в ближайшие дни будет презентация. Сейчас соглашаются технические детали, что-то еще может измениться", — отметил представитель ОП.

Также Щур добавил, что над предложением работала рабочая группа, созданная из представителей Минобороны, Генерального штаба и общественных организаций.

Источник: ТСН .

Ранее сообщалось, что был принят и подписан закон, вносящий изменения в военную службу во время мобилизации в Украине.

Таким образом, закон предусматривает, что украинки, которые захотят служить в ВСУ во время мобилизации в Украине, в частности в Одессе, смогут стать на военный учет, проходить базовую военную подготовку и будут считаться военнообязанными.

Следует отметить, что в рамках мобилизации в Украине массовой мобилизации женщин в феврале в Одессе не будет, контракт можно будет подписать только по своему желанию.

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