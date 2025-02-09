Министр рассказал, ведутся ли обсуждения по мобилизации студентов и преподавателей на правительственном уровне.

Недавно в украинском информационном пространстве появились слухи о возможной мобилизации студентов и преподавателей даже во время каникул.

Однако министр образования и науки Украины Оксен Лесной опроверг эту информацию.

В своем сообщении в Facebook он заверил, что никакие подобные решения не принимались, а распространенная в сети информация не соответствует действительности. Министр отметил, что студенты, ученые и преподаватели, имеющие право на отсрочку в соответствии с законом "О мобилизационной подготовке и мобилизации", не подлежат мобилизации даже в период летних каникул.

"Любые противоречия в подзаконных актах или других документах, инициированных центральными органами исполнительной власти по этому вопросу, будут урегулированы в соответствии с действующим законодательством о мобилизации" , - подчеркнул Лесной.

Он также заверил, что на правительственном уровне никаких обсуждений или инициатив по мобилизации студентов и преподавателей не ведется.

Отметим, что отсрочку от мобилизации могут получить только те, кто учится по дневной или дуальной формам в учреждениях профессионального, профессионального высшего и высшего образования, при условии, что приобретается уровень образования выше предыдущего.

Однако с 2025 года запланированы изменения в отношении аспирантов. Как сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак, аспиранты, обучающиеся на контрактной основе, лишатся возможности получить отсрочку от мобилизации. Он пояснил, что это решение направлено на предотвращение злоупотреблений, поскольку аспирантура все чаще используется не для научных исследований, а как средство избегания военной службы.

Последние новости Украины:

Пенсию почти 12 тысяч при минимальном стаже: 65-летние украинцы имеют право на такие выплаты в одном случае.

После увольнения судья получил немалую сумму: он решил, что ему мало и отсудил еще больше.

Пенсионерам могут сразу выплатить пенсию за шесть месяцев: в ПФУ раскрыли, что для этого нужно.